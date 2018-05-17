Фронтовая Горловка: в ходе боевых действий погибла женщина, есть раненые

Активность боевых действий не спадает, а напротив возрастает.

В среду, 16-го мая, в окрестностях Горловки (север, северо-запад) неспокойно было с самого утра. Затем, в течение дня если и были слышны звуки войны, то отдаленно, а вот вечером снова началось…

В районе Зайцево и Гольмовского стрелять начали ближе к 18 час. Также неспокойно было на светлодарском, а чуть позднее и на торецком направлениях. Позднее в соцсетях появилась информация о гибели в Гольмовском местной жительницы и еще одном пострадавшем. Тем временем, бои продолжались на протяжении всей ночи, а уже сегодня утром они снова возобновились и стало известно о еще одном раненом мужчине.

16-го мая также сложная обстановка сохранялась в районе Ясиноватой и Авдеевки, на западе Донецка — от Марьинки до Песков, под Докучаевском, восточнее Мариуполя, а также севернее Попасной.