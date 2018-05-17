В Светлодарске во время занятий обстреляли школу

Сегодня утром под обстрел попала общеобразовательная школа в Светлодарске на севере от Горловки.

Об этом заявил замглавы ДонОГА Игорь Стокоз.

«Сегодня в 9.30 была обстреляна Светлодарская школа, в которой обучается около четырехсот детей. К счастью пострадавших нет, всех детей эвакуировали. На месте работают соответствующие службы», — написал он в Facebook.

Позднее стало известно, что артиллерийский снаряд разорвался в школьном дворе. В это время дети находились в здании. Взрывной волной были выбиты оконные стекла (около 30 шт.), осколками посечен припаркованный рядом автомобиль. Его владелец получил незначительные телесные повреждения. По некоторым данным, ранен прохожий. К счастью, учащиеся и педагоги не пострадали, но учебный процесс в ОШ № 11 пришлось приостановить.

В областной прокуратуре сообщили, что обстрел Светлодарска квалифицирован как теракт. Подчеркивается, что в момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала.