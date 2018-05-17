 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Светлодарске во время занятий обстреляли школу

Четверг, 17 мая, 2018

Сегодня утром под обстрел попала общеобразовательная школа в Светлодарске на севере от Горловки.

Об этом заявил замглавы ДонОГА Игорь Стокоз.

«Сегодня в 9.30 была обстреляна Светлодарская школа, в которой обучается около четырехсот детей. К счастью пострадавших нет, всех детей эвакуировали. На месте работают соответствующие службы», — написал он в Facebook.

Позднее стало известно, что артиллерийский снаряд разорвался в школьном дворе. В это время дети находились в здании. Взрывной волной были выбиты оконные стекла (около 30 шт.), осколками посечен припаркованный рядом автомобиль. Его владелец получил незначительные телесные повреждения. По некоторым данным, ранен прохожий. К счастью, учащиеся и педагоги не пострадали, но учебный процесс в ОШ № 11 пришлось приостановить.

В областной прокуратуре сообщили, что обстрел Светлодарска квалифицирован как теракт. Подчеркивается, что в момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования