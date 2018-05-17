В ОБСЕ выразили надежду на обмен пленными после встречи «Нормандской четверки»

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сдержанно оценил результаты переговоров об обмене пленными и выразил надежду, что процесс ускорится после встречи глав государств «Нормандской четверки».

«Формула обмела – это вопрос переговоров. И такие цифры есть, но от меня вы их не услышите. Они обсуждают эти вопросы очень подробно, и если будут встречи на уровне «Нормандского формата», надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу», — заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров в Минске.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов, в свою очередь, заявил о наличии условий для обмена «157 на 20″.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко указала на отсутствие прогресса в переговорах. РФ игнорирует предложения обменять 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных и блокирует переговоры по освобождению заложников и поиску пропавших без вести.

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