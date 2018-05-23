В «ДНР» рассказали, как будут выглядеть новые трамваи

Среда, 23 мая, 2018
При производстве первых донецких трамваев за основу взяли образец чешской «Татры-3».
Об этом заявил представитель самопровозглашенной республики Алексей Грановский.
«За образец взяли чешский трамвай «Татра-3». Специалисты завода изучили все нюансы, съездили в Удмуртскую республику, чтобы перенять опыт коллег ИжГЭТа. На сегодняшний день у нас есть вся техническая документация. 98% комплектующих изготовлены в Донецкой Народной Республике и только 2% мы заказываем в Российской Федерации», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что выход на рельсы первого произведенного в Донецке трамвая запланирован на июль.
Кроме того, в «ДНР» решили объявить конкурс на лучшее название первого донецкого трамвая.