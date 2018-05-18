Фронтовая Горловка: бои не стихают, сегодня утром ранены три человека

В окрестностях города вот уже который день продолжается активная фаза боевых действий.

С раннего утра 17-го мая неспокойно было на северных окраинах Горловки. В многострадальном Зайцево был ранен еже один житель поселка, 1957 г. р. Кроме того стало известно об очередном обстреле очистных сооружений в Гольмовском, в результате чего они оказались обесточены.

На этом направлении продолжали стрелять и днем, также во второй половине дня зашумела сторона Широкой Балки. Около 17 час. заработало тяжелое — сначала на западе, а спустя час и на севере города. После наступления темноты, по словам местных жителей, активность боевых действий не спала и слышно их было во всех жилмассивах.

Продолжили стрелять и после полуночи, после чего некоторое время было тихо, но после пяти утра все возобновилось и снова применялась артиллерия…

По некоторым данным, в Никитовском районе утром 18-го мая осколочные ранения получили два мужчины, позже появилась информация о еще одном пострадавшем. Сообщается, что в течение вчерашнего дня в Горловке были повреждены семь домостроений.

В четверг также продолжались бои в районе авдеевской промзоны, Марьинки, Песков и Трудовских, на луганском и мариупольском направлениях.