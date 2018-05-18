Хуг срочно едет на Донбасс из-за военного обострения

Пятница, 18 мая, 2018
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправляется с внеочередной поездкой на Донбасс.
Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ.
«Вечером 17 мая первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправится с визитом на Донбасс учитывая серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки», – говорится в сообщении.
В миссии ОБСЕ отмечают, что во время визита Хуг проведет оценку ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности.