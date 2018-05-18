В результате обстрела Троицкого отец и сын погибли, а мать и еще один подросток попали в больницу

Сегодня ночью под огонь попало Троицкое, расположенное на северо-востоке от Горловки — между Светлодарском и Попасной.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, обстрел велся из 122 мм и 152 мм артиллерии. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом, где проживала семья, на месте погибли мужчина и мальчик, 2005 г.р. Мать со старшим сыном получили тяжелые ранения и в срочном порядке госпитализированы в больницу.

Отмечается, что ситуация с их здоровьем осложняется тяжелым психологическим состоянием пострадавших.