В Горловке продолжает дорожать топливо

На горловских АЗС проведен очередной мониторинг цен на топливо.

Зафиксировано подорожание бензина и дизеля по сравнению с концом апреля приблизительно на 10 %.

А-92 теперь продается по цене от 47 до 50 руб., А-95 — 49-52 руб., дизельное топливо — от 50 до 52,5 руб.

Что касается газа, то в Горловке метан реализовывался по неизменной цене — от 20 до 21 руб., а вот пропан стал несколько дороже — 23,5-24руб.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что в «ДНР» наблюдался дефицит дизельного топлива.