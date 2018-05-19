Депутаты позволили украинцам распоряжаться своими органами после смерти

Верховная Рада приняла закон о внедрении системы трансплантологии в Украине. Соответствующий документ поддержали 255 народных депутатов.

В основе закона лежит добровольное согласие на изъятие органов после смерти. То есть после вступления его в действие посмертно изъять любые анатомические материалы можно будет только в том случае, если человек при жизни дал на это согласие.

В частности, каждый совершеннолетний человек может дать письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов на посмертное донорство после того как врачи зафиксируют смерть мозга или биологическую смерть.

Соответствующие данные будут внесены в электронную систему в день их получения. При желании их же можно занести в паспорт и водительское удостоверение.

Кроме того, все совершеннолетние граждане смогут назначить своего представителя, который после его смерти будет принимать решение о возможности трансплантации его органов.

В случае, если человек умер и при жизни не зафиксировал согласия либо не согласия на посмертное донорство, и не имеет представителя, этот вопрос будет решать супруг или один из близких родственников: дети, родители, родные братья и сестры.

В случае с несовершеннолетними согласие должны дать родители умерших. При этом заключать или предлагать договоры купли-продажи анатомических материалов человека законом, запрещается, как и рекламировать их.

Документ предусматривает, что большинства трансплантаций будет финансировать государство и «другие источники, не запрещенных законодательством».

По словам председателя профильного парламентского комитета Ольги Богомолец, этот законопроект поддержал Совет церквей.

Как заявил представитель Украины в Комитете экспертов Совета Европы против торговли органами, тканями и клетками человека, кандидат юридических наук Алексей Ильяшенко, в вопросе трансплантации органов есть три основные направления — это трупное донорство, живое донорство и торговля органами.

Трупное донорство может осуществляться только с письменного согласия донора. Живое донорство — это бесплатное донорство только от родственников или близких людей. Новым законом также разрешается перекрестное донорство, если что-то не подходит.

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