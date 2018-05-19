Премьер-лига, 32-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня в чемпионате Украины будет проведен заключительный тур.

В центральном матче встретятся «Шахтер» и «Динамо», но результат этой встречи на расстановку в турнирной таблице уже не повлияет — в прошлом туре горняки досрочно завоевали золотые награды чемпионата.

А вот в другом поединке команд из первой шестерки — «Ворсклы» и «Зари», будет решаться судьба третьего места, ведь на данный момент полтавский клуб опережает луганчан на три очка.

19 мая, суббота

17.00, «Черноморец» — «Звезда», Униан

17.00, «Карпаты» — «Сталь», Униан

17.00, «Александрия» – «Олимпик», Футбол 1

19.30, «Динамо» — «Шахтер», 2+2

20 мая, воскресенье

17.00, «Верес» – «Мариуполь», 24 канал

17.00, «Ворскла» – «Заря», Футбол 1