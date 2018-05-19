Фронтовая Горловка: бои не стихают, погибла пенсионерка

Пятница стала очередным трудным днем для горожан — бои продолжались практически беспрерывно.

18-го мая с 5 до 9 час. утра гремели северные и западные окраины Горловки. Затем было единственное непродолжительное затишье (до полудня), после которого снова стали слышны отголоски войны. До вечера неспокойно было на севере, северо-западе, западе и юго-западе города. Со всех этих направлений местные жители фиксировали стрелковое и минометы, а периодически сообщали о работе более тяжелой артиллерии, причем зачастую отмечая, что слышны исходящие.

В дальнейшем наиболее интенсивно стреляли на северо-западе и около семи вечера появилась информация о попадании снаряда на ул. Молокова в ж/м Комсомольский, в результате чего смертельное осколочное ранение головы получила пожилая женщина 1932 г.р. Также повреждения получили несколько близлежащих домостроений.

Очевидцы сообщили о возгорании в северной части города, а также о том, что водители маршрутных автобусов в это время высаживали пассажиров в ж/м Комсомольский, отказываясь ехать дальше.

Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью и в некоторых микрорайонах с электроснабжением.

Интенсивность боевых действий начала спадать после 22 час., но юго-запад некоторое время еще шумел. Однако, после полуночи они возобновились с новой силой. Спустя час ситуация снова успокоилась, но ненадолго — после 4 час. утра заработала артиллерия, которая поспать горловчанам уже не дала…

Позднее стало известно, что сегодня под обстрел попал район Курганки, на ул.Шашурина во многих квартирах вылетели оконные стекла.

В пятницу также горячо было на участке от Ясиноватой до Авдеевки, под Песками, Докучаевском, на востоке от Мариуполя.