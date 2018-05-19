Хуг в Донецке призвал стороны к отводу вооружений

Накануне Хуг срочно отправился на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в оккупированном Донецке заявил, что стороны конфликта на Донбассе действительно защищают людей, проживающих в районе линии разграничения.

«Я прибыл сюда, чтобы встретиться со своими коллегами с обеих сторон в период, когда мы фиксируем возрастание количества нарушений и пострадавших, высокое количество жертв среди гражданского населения и разрывов снарядов в жилых районах, а также повышенный уровень риска повреждения объектов гражданской инфраструктуры», – заявил Хуг.

Он напомнил об опасности, которую несут постоянные обстрелы возле Донецкой фильтровальной станции.

«Если не будут разведены силы, то ситуация не изменится, но вместе с ними нужно также отвести и тяжелое вооружение», – подчеркнул Хуг.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ упомянул о взятых сторонами обязательствах при подписании Минских соглашений и подчеркнул, что по наблюдениям патруля миссии, стороны продолжают закладывать мины в тех местах, где живут и работают мирные жители.

«Стороны утверждают, что защищают людей. Действительно ли они это делают?» – добавил Хуг.