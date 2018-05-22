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В Украине грядет «большая приватизация»: стало известно, что продадут первым

Вторник, 22 мая, 2018

В Минэкономразвития поделились планами на продажу госимущества.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины планирует начать «большую приватизацию» госпредприятий с продажи «Центрэнерго». Об этом заявил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов.

«Центрэнерго может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты», – сказал Нефьодов.

Как уточнил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, начало «большой приватизации» планируется осенью 2018 года. Он уверен, что вслед за «Центрэнерго», скорее всего, последуют другие энергокомпании.

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