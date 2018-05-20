Фронтовая Горловка: в ходе боев погибли двое горожан

Сильные бои в окрестностях города не стихают.

В субботу с раннего утра под огнем оказались жилмассивы и поселки, расположенные на севере и западе Горловки, но потом почти до вечера было спокойно. Около 17 час. начали стрелять на юго-западе, а спустя час — в районе Зайцево. Вскоре стало известно, что в многострадальном поселке погибли два человека — смертельные ранения получили мужчина, 1972 г.р. и женщина, 1984 г.р., проживавшие на ул. Полетаева. После 21 час. активизировался и северо-восток, таким образом, гремели все окраины Горловки за исключением разве что востока и юго-востока.

Такая ситуация сохранялась до полуночи, но и после еще долго тихо не было, а в воскресенье около четырех утра бои снова возобновились. Стреляли в стороне Озеряновки, Зайцево и ж/м Гагаринский. Снова не обошлось без пострадавших в Зайцево — ранения конечностей получил 76-летний местный житель, проживающий на ул.Карбышева. Север города находился сегодня под обстрелами и позднее.

19-го мая в зоне боевых действий также находились Докучаевск и Новотроицкое, Ясиноватая и Авдеевка,а также населенные пункты в Луганской области и под Мариуполем.