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«Динамо», проигравшее «Шахтеру» и чемпионат, и кубок, победило горняков в матче престижа

Воскресенье, 20 мая, 2018

В Премьер-лиге завершается последний тур.

Вчера вечером в Киеве состоялся матч с участием лидеров чемпионата — «Динамо» и «Шахтера». Гости вышли на поле полуосновным составом, а на их футболках были отмечены все года чемпионств. Сама игра вышла довольно зрелищной с большим количеством голевых моментов, но повезло больше киевлянам. На 15-й минуте счет в матче открыл Вербич, но Марлос быстро восстановил равновесие, забив с одиннадцатиметровой отметки. «Динамо» вперед вывел… защитник дончан Хочолава, срезавший мяч в свои ворота в начале второго тайма. Как обычно, не обошлось без потасовок на поле, а в последней из них участие приняли даже фанаты столичного клуба…

Напомним, что результат игры уже никак не повлиял на итоговую расстановку команд — «Шахтер» досрочно выиграл «золото» турнира, а «Динамо» довольствовалось вторым местом, сократив отставание от горняков до двух очков.

Сегодня состоятся два последних поединка, в одном из которых «Ворскла» и «Заря» решат судьбу бронзовых наград.



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