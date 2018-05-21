Фронтовая Горловка: на окраинах продолжают стрелять

Который день в окрестностях города продолжаются интенсивные бои, во время которых гибнут и получают ранения местные жители.

Так и в воскресенье они возобновились с раннего утра и, как уже сообщалось, в Зайцево пострадал 76-летний мужчина. Стреляли на северных окраинах до полудня, после чего наступило затишье. Однако, около 17 час. снова «зашумел» север, а также юго-запад, которые не стихали уже до ночи. Вечером горловчане сообщали о мощных перепадах напряжения. Кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения применялись гранатометы и минометы, также бронетехника.

В понедельник, 21-го мая, стрелять начали после четырех утра на западе Горловки — от юга до севера. а чуть позднее и на севере — в районе Зайцево и восточнее. Количество тревожных сообщений сегодня начало снижаться лишь после 8 час…

Не стихают бои также на донецком и мариупольском направлениях.