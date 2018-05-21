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Очередной чемпионат по футболу завершен

Понедельник, 21 мая, 2018

На выходных в Премьер-лиге состоялись матчи заключительного, 32-го тура, в пяти из шести встреч победу праздновали хозяева поля.

Как мы сообщали ранее, в ничего не решающем матче «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1.

Также в субботу «Александрия» дома оказалась сильнее «Олимпика» — 2:0. «Карпаты» разгромили «Сталь» — 3:0 и отправили аутсайдера в Первую лигу. Там же может оказаться и «Черноморец», но шанс на спасение у него еще есть. Одесситы дома, победив с минимальным счетом «Звезду», избежали прямого вылета и теперь им, равно как и команде из Кропивницкого, предстоят стыковые матчи за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге.

В воскресенье «Верес» и «Мариуполь» завершили свою встречу со счетом 1:1 и это единственная ничья в туре, а в центральном матче дня решилась судьба третьего места — «Ворскле» достаточно было сыграть вничью с «Зарей», но полтавчане заслуженно победили — 2:0 и завоевали бронзовые награды турнира.

Из других событий отметим, что о своем уходе из «Шахтера» уже заявил Факундо Феррейра, который сделает это на правах свободного агента (как и покинувший стан горняков ранее Бернард). В то же время Александр Хацкевич заявил, что из «Динамо» летом точно уйдут Мбокани, Мораес и Хачериди.

Итоговая таблица Премьер-лиги:

Первая шестерка

«Шахтер» — 75

«Динамо» — 73

«Ворскла» — 49

«Заря» — 43

«Мариуполь» — 39

«Верес» — 35

Вторая шестерка

«Александрия» — 45

«Карпаты» -37

«Олимпик» — 36

«Звезда» — 31

«Черноморец» — 29

«Сталь» — 26

 



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