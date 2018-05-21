Фронтовая Горловка: в Никитовском районе обстреляна пятиэтажка, ранены четыре человека

Активная фаза боевых действий в окрестностях города продолжается.

Как стало известно сегодня утром, 21-го мая, под огонь попал пятиэтажный дом на ул.Шашурина. В результате обстрела по одним данным ранен один мужчина, по другим — ранены четыре человека, причем двое их них находятся в тяжелом состоянии.

Неспокойно до полудня было не только на западе и севере Горловки, но и на юго-западе.

В соцсетях сегодняшние события стали обрастать слухами. Сначала появилась информация о танковом наступлении со стороны ВСУ, но затем в «ДНР» ее опровергли.

«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — говорится в сообщении.

В то же время очевидцы рассказали, что к городу подтянулись серьезные силы, в том числе бронетехники, именно со стороны «ДНР».

Затем появились свидетели эвакуации горожан из поселка Глубокая. Якобы, для этих целей подогнали автобусы. Однако, на сайтах нынешних властей подтверждения об эвакуации мы не нашли.