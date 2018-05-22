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Фронтовая Горловка: ситуация в городе остается напряженной

Вторник, 22 мая, 2018

В понедельник окрестности Горловки продолжали греметь от боевых действий на протяжении всего дня.

21-го мая стрелять начали после четырех утра. Под обстрел попал пятиэтажный дом на ул.Шашурина, в результате чего ранены четыре человека. В соцсетях очередная эскалация конфликта привела к различных слухам. Сначала в «ДНР» заявили о танковом наступлении ВСУ на Горловку, но затем сами же ее и опровергли. Хотя местные жители действительно сообщали, что к городу подтянулись серьезные силы, в том числе бронетехники, именно со стороны «ДНР».

Позднее появилась информация об эвакуации горожан из поселка Глубокая, но какого-либо подтверждения мы не нашли. Также есть сведения, что вчера родителям было рекомендовано забрать своих детей из детсадов и школ, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Горловчане подтверждали, что в прифронтовых частях города наблюдается паника, многие переехали подальше от окраин, а некоторые дороги в этом направлении были перекрыты.

Тем временем, бои продолжались и днем, и вечером. Кроме запада они активно велись на юго-западе города (Верхнеторецкое, Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка и Новгородское), а также на севере (Майорск, Зайцево, Гольмовский, Доломитное и Новолуганское).

В Нацполиции Донецкой области сообщили о раненой в Зайцево 60-летней женщине, получившей минно-взрывную травму около 21 час. Ее госпитализировали в больницу Бахмута. Не стихло и после полуночи. А утром снова были слышны минометы в районе Зайцево.

О раненых и погибших в ходе боев под Горловкой сообщают обе стороны.

Продолжались в понедельник бои в районе Ясиноватой и Авдеевки, Трудовских и Марьинки, где вчера был убит 36-летний местный житель. Сообщается, что тело погибшего предпринимателя обнаружил его брат, однако ни медики, ни правоохранители в течение нескольких часов не могли работать на месте происшествия из-за интенсивного пулеметного обстрела со стороны Донецка.  Не прекращались боевые действия и на мариупольском направлении. Известно также о повреждениях жилых домов в ряде населенных пунктов по обе стороны линии фронта.



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