Порошенко подписал закон об упрощении ввоза авто

Изменения главным образом коснутся автомобилей скорой помощи, спецавтомобилей и передвижных медклиник, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.

Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон возвращен с подписью президента 21 мая.

Согласно изменениям, в законе Украины О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств слова «пропуск на таможенную территорию Украины» заменены словами «таможенное оформление».

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.

Корреспондент