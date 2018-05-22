Молодежь «Шахтера» также стала чемпионом Украины

В 32-м туре молодежного первенства «горняки» на выезде встретились с «Динамо».

Перед решающим очным противостоянием «оранжево-черные» опережали конкурента на два очка. Главный тренер команды Валерий Кривенцов из-за травм не смог задействовать в матче Алексея Кащука и Дмитрия Топалова, выпустив в средней линии с первых минут Валерия Бондаря, Ефима Коноплю и Владимира Якимца.

Переломная концовка тайма

«Динамо» уже на 5-й минуте повело в счете после штрафного удара в левый угол в исполнении Богдана Леднева. «Горняки» ответили несколькими опасными подачами: Вантух и Калюжный не позволили отличиться Конопле и Дудику, затем Корниенко навесил, мяч сваливался под перекладину, но надежен был Бущан. На 31-й минуте Леднев подкараулил рикошет и с лета оформил дубль. Во многом переломной стала концовка тайма, когда Цитаишвили заработал две желтые карточки за срыв контратаки и симуляцию в штрафной «Шахтера», а Гиорги Арабидзе реализовал пенальти за игру Калюжного рукой – 2:1.

Чемпионский гол

В дебюте второго тайма Даниил Сагуткин головой едва не замкнул подачу Арабидзе, продленную Чоботенко, – рядом со штангой. «Горняки» больше контролировали мяч, нагружали оборону соперника прострелами и зарабатывали угловые. И на 66-й минуте один из них принес успех: Сагуткин перепрыгнул защитника после навеса Арабидзе и точно пробил с отскоком от газона – 2:2. Еще некоторое время дончане продолжали владеть инициативой, тренеры произвели несколько замен, а кроссы и дальние удары хозяев в концовке не достигли цели – «оранжево-черные» сохранили необходимый результат.

«Шахтер» U21 – чемпион-2017/18! В четырех матчах сезона с «Динамо» подопечные Валерия Кривенцова трижды выиграли и еще раз довольствовались ничьей.

«Динамо» U21 (Киев) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 2:2

Голы:1:0 Леднев (5), 2:0 Леднев (31), 2:1 Арабидзе (45+1, пен.), 2:2 Сагуткин (66)