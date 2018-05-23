Фронтовая Горловка: тише не стало, но обошлось без тяжелого

Активность боевых действий в окрестностях города несколько спала.

Во вторник с раннего утра в районе Зайцево снова были слышны минометы. Однако, продолжения эти события не имели и до вечера установилось относительное затишье (периодические перестрелки в стороне Гольмовского не в счет), а после 18 час. бои возобновились.

Сначала отголоски войны были слышны на западе, но вскоре «проснулись» северные окраины, где применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, а также минометы. После наступления темноты активизировалось и светлодарское направление. Кроме того, по словам местных жителей, не над Горловкой, но недалеко был слышен полет реактивного самолета (или нескольких).

В дальнейшем, продолжали стрелять на северо- и юго-западе, после чего в город пришла ночная тишина, но длилась она недолго. Уже сегодня, после четырех утра, на западе прогремели несколько «бахов», разбудивших горловчан. Юго-запад и север периодически гремели до 6 час.

22-го мая резко усугубилась ситуация под Мариуполем, где в Талаковке зафиксированы десятки прилетов, повредивших промышленные помещения. Не стихали бои под Авдеевкой и Ясиноватой, Красногоровкой, Докучаевском, Станицей Луганской…