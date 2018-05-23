В Дебальцево в автобусе взорвалась граната

Один подросток погиб, еще трое получили ранения.

На момент взрыва, который произошел 22-го мая около 16 час., в салоне рейсового автобуса находились около 15 пассажиров.

Вскоре стало известно, что в результате инцидента один подросток погиб, еще трое были ранены. Все они — учащиеся школы № 5, им от 14 до 16 лет. Ребята возвращались домой из школы, когда в рюкзаке одного из них сдетонировала граната…

Пострадавших уже прооперировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести.