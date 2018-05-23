В Горловке продолжается топливный кризис?

По всей видимости, в очередной раз дефицит бензина закончится повышением цен.

Совсем недавно сообщалось, что в Горловке на заправках наблюдалось отсутствие А-92 и А-95. Люди в комментариях подозревали, что дефицит создается искусственно, чтобы взвинтить стоимость топлива.

По их словам, за последнюю неделю ситуация особо не изменилась — бензин отпускается только «по безналу», цена на дизель составляет 52-54 рубля, а на пропан — 25 рублей. Горловчане, ссылаясь на работников АЗС, утверждают, что ценники убрали в ожидании новой цены.

Схожая картина наблюдается и в Донецке.