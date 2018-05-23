Детей из обстрелянного детского Центра в Торецке перевезут в Святогорск

Напомним, инцидент произошел 21-го мая, когда в результате обстрела Торецка досталось и зданию Центра социально-психологической реабилитации, где находились десятки детей в возрасте от 3 до 17 лет и сотрудников.

Пострадавших, к счастью, не было, но воспитанников Центра решили эвакуировать.

Сообщается, что семерых детей забрали домой родители, остальных разместили в городской больнице. Согласно информации, детей должны перевезти в социально-оздоровительный центр, который находится в Святогорске.