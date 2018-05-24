Разрушенный мост не подлежит восстановлению

Об этом заявил представитель Луганского автодора Олег Коваль.

«Мост восстановлению не подлежит, как бы нам этого не хотелось. Сейчас идут работы по демонтажу мелких металлических конструкций, очистки пролетного строения с целью обеспечения фронта работ для восстановления движения железной дороги», — отметил он.

Подчеркивается, что в результате инцидента нарушено не только автомобильное сообщение между Луганском и Хрустальным, но и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.

Как сообщалось ранее ночью 21-го мая произошел подрыв моста через железную дорогу в районе Ивановки.