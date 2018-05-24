Купание в водоемах запрещено

Об этом говорится в сообщении городской санэпидслужбы.

Отмечается, что последние годы водоемы Горловки не отвечают требованиям санитарных правил и норм, не выполнялись мероприятия по приведению их в порядок, поэтому использование городских водоемов для купания запрещено.

Тем не менее местные жители продолжают использовать водоемы и прилегающие к ним территории как места массового отдыха. Горожанам стоит задуматься о целесообразности такого отдыха, необходимости подвергать собственное здоровье и здоровье своих детей и близких неоправданному риску.