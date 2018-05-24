Юные горловчане передали игрушки онкобольным детям в Донецке

Воспитанники детского социального центра Горловки передали собственные поделки и самодельные игрушки пациентам отделения детской онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака.

Как рассказала волонтер Клара Васильева, на днях прошел флешмоб «Счастье в твои руки». Он был направлен на помощь детям, которые болеют раком крови и находятся на лечении в Донецке. Собранные поделки и самодельные игрушки от воспитанников горловского детского социального центра были переданы маленьким пациентам.

Волонтер добавила, что подобные акции проходят в Горловке регулярно и в них принимают участие все неравнодушные к чужому горю горожане. Помимо передачи игрушек идет процесс сбора денег на лечение детей, болеющих лейкозом.