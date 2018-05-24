Фронтовая Горловка: бои на окраинах продолжаются

В среду горожане по-прежнему слышали боевые действия.

Как сообщалось ранее, 23-го мая стрелять начали после четырех утра. Затем все успокоилось, но ближе к полудню были слышны перестрелки на северо-западе, а в стороне Новолуганского и Широкой Балки также применялись минометы.

Днем появилось сообщение об одиночном прилете на территорию второй фильтровальной станции, которая находится в ж/м Строителей. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В это же время местные жители рассказали о колоннах техники, прибывающих в Горловку со стороны Енакиево.

После 17 час. активизировались боевые действия в районе Зайцево, на светлодарском направлении и на юго-западе. Около 21 час. очевидцы сообщили о «непонятной» перестрелке в ж/м Солнечный. В дальнейшем, до и после полуночи, продолжали стрелять на севере и западе Горловки, а уже сегодня, как по расписанию, в районе 4.30 на протяжении часа были слышны как исходящие, так и прилеты…

Не стихали бои и под Донецком. В течение дня они активно велись под Марьинкой, в районе авдеевской промзоны и аэропорта, у Докучаевска, на мариупольском (Павлополь/Широкино) и луганском (Попасная-Первомайск-Кадиевка) направлениях.