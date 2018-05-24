ДФС запущена в работу

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

Донецкая фильтровальная станция была запущена в работу 23-го мая в 14 час.

После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее — в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую, поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка и Крутая Балка).

Напомним, ДФС попала под обстрел 17-го мая, в результате чего была остановлена.