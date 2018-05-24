В Донецке взорвалась маршрутка

Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

По их словам, вчера утром в районе пр.Ильича сначала произошел хлопок в нижней части автобуса, после чего произошло возгорание и в салоне появился дым. К счастью, пострадавших нет и все пассажиры благополучно покинули маршрутку.

По одной из версий очевидцев внутри салона могла сдетонировать граната, но какой-либо информации от нынешних властей Донецка мы так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Дебальцево в результате взрыва гранаты в автобусе один подросток погиб, еще трое получили ранения.