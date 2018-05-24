Единственный банк «ДНР» более суток не работал с клиентами

Об этом сначала рассказали жители Горловки, а вскоре появилось и сообщение от представителей самопровозглашенной республики.

По словам горловчан, у банкоматов и отделений банка скопились очереди, но какие-либо операции с клиентами вчера так и не проводились.

В «ДНР» сослались на проведение профилактических работ, из-за которых «расходные операции по счетам клиентов временно приостановлены».

Местные жители в комментариях подозревали , что возникла проблема с серверами «ЦРБ» и если их восстановить не удастся, то вся информация о счетах будет потеряна.

Сегодня утром в банке пообещали, что в ближайшее время его работ будет возобновлена в штатном режиме.

«На данный момент проводятся профилактические работы. Предположительные сроки возобновления работы в штатном режиме – 2 дня», — говорится в сообщении.

Позднее, в «ЦРБ» заявили, что «юридические лица и физические лица-предприниматели обслуживаются банком в обычном режиме. Обслуживание физических лиц временно ограничено только приходными операциями», а после 11 час. сообщили, что «обслуживание физических лиц уже осуществляется по всем операциям (приходным и расходным), за исключением операций, связанных с обслуживанием карточного направления».