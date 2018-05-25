Дарио Срна покидает «Шахтер»

По окончанию футбольного сезона началась трансферная пора. О некоторых изменениях в составе «Шахтера» уже известно.

По некоторым данным, Фред все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед». На днях в Англии состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Хорватии, где полузащитник пройдет медосмотр и возможно, подпишет контракт, после чего и будет официально объявлено о переходе бразильца.

Завершает карьеру в стане горняков и легендарный капитан Дарио Срна. Во всяком случае, об этом говорит он сам, рассказывая о планах провести на поле еще один год, но уже за пределами Украины. Судя по всему, следующий сезон хорват проведет в греческом ПАОКе. Бернард, покидающий «Шахтер» в качестве свободного агента, ведет переговоры с турецким «Бешикташем».

Тем временем, «Динамо» ждет в Киеве полузащитника бразильского «Палмейраса» Данило Невеса. Как сообщили СМИ, сумма трансфера составит 4,8 млн. евро. А вот с защитником Пантичем в столичном клубе решили расстаться за год до окончания контракта.