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«Шахтеру» — 82!

Четверг, 24 мая, 2018

24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч ФК «Шахтер» (Донецк).

За 82 года в истории клуба было много ярких побед и достижений. Мы прошли большой путь и по праву стали одной из сильнейших команд страны, заслужили уважение во всем мире. В союзное время донецкие футболисты выиграли 4 Кубка и Суперкубок СССР. В современной эре «Шахтер» 11 раз оформил чемпионство, завоевал 12 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а в 2009-м – Кубок УЕФА. Всего в коллекции уже 37 трофеев.

Поздравляем ветеранов, которые в разные годы выступали в составе команды и заложили победные традиции. Вы – гордость и слава донецкого «Шахтера». Ваши имена и ваши свершения будут уважать новые поколения «горняков».

Поздравляем тех, кто сегодня пишет историю «оранжево-черных»: футболистов, тренеров, сотрудников большой семьи ФК «Шахтер», а главное – наших болельщиков. Вы всегда были и будете основой и фундаментом клуба. Мы чувствуем вашу поддержку, мы играем для вас и все свои победы посвящаем вам!

С днем рождения, «Шахтер»!

ФК "Шахтер"



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