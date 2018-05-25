В Украине выросло промышленное производство

Наибольший рост зафиксирован в химической промышленности, наибольшее падение — в производстве электрооборудования, сообщает Государственная служба статистики.

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении — по сравнению с апрелем 2017 года — без учета корректировки на эффект календарных дней составил 3%. Об этом в среду, 23 мая, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении также составит 3%.

Наибольший рост промпроизводства зафиксирован в химической промышленности (31,1%), наибольшее падение в годовом выражении — в производстве электрооборудования (13,1%).

Корреспондент