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Горловка остается «горячей точкой» на Донбассе

Пятница, 25 мая, 2018

В окрестностях города по-прежнему происходят одни из самых интенсивных боев в регионе.

Вот уже который день стрелять начали с самого утра. Как сообщили местные жители, вчера с 4.30 на протяжении часа были слышны как исходящие, так и прилеты. Позднее стало известно, что под обстрел попал Торецк, по которому было выпущено 35 снарядов и мин. Затем, тревожных сообщений из Горловки не было до вечера. Возобновились боевые действия ближе к 18 час. До наступления темноты из минометов стреляли в районе Зайцево, Гольмовского и Новолуганского, а позднее — также на севере, но и западнее, и восточнее указанных населенных пунктов. Кроме того, иногда «шумела» сторона Широкой Балки.

Бои продолжались, как минимум, до полуночи, а на участке от Майорска до Зайцево стрелковое и минометы были периодически слышны всю ночь. Затем, по установившейся в последние дни печальной традиции, сегодня утром звуки войны снова разбудили горожан. Стреляли и на южных окраинах Горловки, и на северных.

Утром также стало известно, об очередном поврежденном доме в Зайцево.



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