Банкоматы «ДНР» сегодня не заработают

Об этом заявили представители «республиканского банка».

Согласно информации местных сайтов, банкоматы начнут функционировать после завершения плановых профилактических работ, которые продлятся, как минимум, до конца дня.

«Банкоматы ЦРБ не функционируют в связи с проведением плановых профилактических работ, которые продолжатся и 25 мая. После этого население снова сможет пользоваться их услугами», — говорится в сообщении.

Напомним, что сбои в работе банкоматов «ЦРБ» в Горловке начались 23 мая.