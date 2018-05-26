Фронтовая Горловка: ситуация на окраинах остается сложной

В окрестностях Горловки продолжаются активные боевые действия.

Как сообщалось ранее, вчера утром стреляли на южных и северных окраинах Горловки, в результате чего были повреждены два дома. Позднее, местные жители сообщали о неспокойной обстановке на светлодарском направлении, но развития события на северо-востоке днем, к счастью, не получили.

О возобновлении боевых действий стало известно около 18 час. Снова начали стрелять на южных и западных окраинах, а вскоре — и на севере города. На этот раз не стихало уже до позднего вечера. Интенсивные бои велись с применением стрелкового и крупнокалиберного вооружения, а также с АГС, минометов и бронетехники. Ближе к двум часам ночи Горловку потрясли несколько мощных «бахов», а затем (после чуть более чем часового затишья) все повторилось еще раз.

В пятницу, 25-го мая, активные боевые действия велись также в районе от Ясиноватой до Авдеевки и Спартака, у Петровского, под Новотроицким и Докучаевском, на востоке Мариуполя.