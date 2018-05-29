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Население Горловки стремительно сокращается

Вторник, 29 мая, 2018

О демографическом старении сообщил журналист Никита Синицын.

По его словам, если в довоенные времена в Горловке проживали порядка 267 тысяч жителей, то согласно данным «Госстата ДНР» на 1 апреля 2018 г. в городе проживали 263 214 человек. Но стоит пройти по, в лучшем случае, полупустым (если это не праздничный день и торжественное шествие) улицам, чтобы усомниться в этой статистике.

По самым скромным подсчетам из-за боевых действий и потери Украиной контроля над городом из него выехали около 30% жителей. Многие горловчане, по причине отсутствия в городе работы с достойной оплатой, выехали на заработки в Россию, где и проводят большую часть времени. В итоге, скорее всего, постоянно в городе проживают сегодня около 150-180 тысяч.

В пользу этого говорит и падение рождаемости. По данным все того же «Госстата ДНР» за январь-март 2018 года в городе родились 245 детей или приблизительно 17 в неделю. В довоенной Горловке в среднем на свет появлялись 45 малышей в неделю.

Умерло за три месяца 1105 человек, что в общем-то также превышает довоенные показатели, правда не так сильно, как упала рождаемость.

Добавим к этому уезжающую на заработки или навсегда молодежь и получим уменьшающийся в числе и стареющий город с падением рождаемости. Впрочем, эта тенденция была, в целом, характерна для города и прежде.

Напомним, в период с 14 по 20 мая в Горловке скоропостижно скончались 50 горловчан, а вот родились всего 12 человек.



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