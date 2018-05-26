Названа причина задержек с выплатами пенсий переселенцам

Причиной задержек с выплатами пенсий временно перемещенным лицам (ВПЛ) является изменение графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Чиновник исключил возможность принятия правительством каких-либо решений относительно ограничений выплат переселенцам.

«Правительство не принимало в последнее время никаких решений относительно ограничений каких-либо прав вынужденных переселенцев на получение пенсий», — сказал Розенко.

Он также заверил, что все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме.

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