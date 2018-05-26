Бензиновый кризис в Горловке продолжается

Проблемы с топливом начались в первой декаде мая и продолжаются до сих пор.

В «ДНР» объяснили, что такая ситуация сложилась по причине задержки транспортировки топлива на территорию самопровозглашенной республики.

«На данный момент на заправках бензина нет. Это связано с задержкой транспортировки топлива в республику, при этом с дизтопливом проблем нет», — говорится в сообщении.

О сложившейся ситуации в Горловке рассказал журналист Никита Синицын.

По его информации, как только топливо появляется только на двух-трех АЗС его моментально раскупают.

«…Около двух недель Горловка находится в тисках очередного бензинового кризиса, когда бензин есть буквально на паре-тройке АЗС в городе и быстро раскупается. Причина дефицита топлива обычная для «ДНР» – бензин «застрял» на границе с РФ. В результате кризиса цена на бензин в городе поднялась примерно на 15%: на АИ-92 с 44 руб (18,70 грн.) до 50 рублей (21,30 грн.), на АИ-95 с 45 руб (19,15 грн.) до 52 рублей (22,15 грн.), что скорее всего потянет за собой рост цен на товары и услуги», — сообщил он.

В соцсетях жители Горловки делятся информацией о наличии бензина:

«На оптовом А92 по 52 руб» «И на 3 больнице был сегодня» «Сегодня на поклонске брал разлитый по бутылкам, по 55 за литр. (новый вид расфасовки: по 1.5; по 2 и по 5 литров, сервис на высшем уровне:-)» «Щас в России определятся барыги с ценой а затем местная мафия еще наварится тогда и будет бензин а пока все на велосипеды…)»

Также горловчане недовольны состоянием дорог.

Как сообщил Н.Синицын, и.о. горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько пояснил, что в 2017 году было выделено 45 миллионов рублей, в том числе 7 млн руб на ремонт переездов (19,2 млн. грн. и 2,98 млн. соответственно) на второй квартал в 2018-м году только 10 миллионов (4,25 млн. грн.), в то время как нужно два миллиарда рублей (851,2 млн. грн.).