Журналист рассказал о бизнесе и доходах жителей Горловки

В довоенной Горловке малый бизнес давал работу 11 500 предпринимателям и 5 500 наемных работников. Каковы эти цифры теперь — неизвестно, но явно на порядок ниже. Об этом сообщил журналист Никита Синицын.

Как признаются бизнесмены, бизнес в городе душат низкая покупательская способность, «чиновники ДНР» и отсутствие перспектив.

«Доходы у населения, в основном, маленькие и стабильным спросом пользуются довольно ограниченные группы товаров, как-то продукты, одежда, обувь, стройматериалы и то недорогие. У остальных же выручка обычно невелика. К тому же, имеет место «сезонный» фактор. Например, на праздники выручка всегда в разы больше, чем в обычные дни. Объяснение тут простое — в город приехали «заробитчане» из России с деньгами и балуют себя и родных, живущих в Горловке. С другой стороны, если на передовой обострение, как сейчас, горожане сидят «на чемоданах»: кто посостоятельнее — чтобы покинуть город, остальные — для похода в бомбоубежище. Кому и зачем что-то продавать? В такие дни торговля просто замирает, некоторые даже магазины закрывают», — рассказал Синицыну один из горловских предпринимателей.

С другой стороны, на бизнес давят «власти ДНР». Например, в апреле того года прошла проверка аптечных пунктов города. Так прошла, что часть из них закрылась — кто на время, а кто и навсегда. После 9 мая в Горловке ждали налоговую проверку из «республиканской налоговой», после которых обязательно какие-то магазины и рестораны закрываются из-за гигантских штрафных санкций. Однако из-за обострения под Горловкой проверка до города пока так и не доехала.

«Очень сильно изменилось отношение чиновников мэрии – если в 2014-2015 году мы были нужны и с нами говорили почти на равных, теперь это выглядит как ультиматум — облагородить территорию, покрасить подъезд или еще что-то. Я не против помочь городу и окультурить место у своего магазина допустим, но вот к чему мне слушать полные пафоса речи что, мол, как я могу в такое тяжелое для республики время как-то «не так» себя вести? Да еще и сдобренные угрозами в случае чего «доложить на самый верх». Какое-то проявление совка в худшем его виде. Боюсь, как бы бизнесменов не стали называть по советской традиции спекулянтами и «куркулями», — обеспокоен другой предприниматель.

В итоге горловские бизнесмены просто не видят перспектив для предпринимательства в городе, имеющем низкую покупательскую способность…

Впрочем, не стоит думать, что в Горловке совсем нет успешного прибыльного бизнеса – он имеется, но на фоне остальных он выглядит «белой вороной» и общей картины никак не меняет.

Что касается упомянутой покупательской способности, то тут стоит поговорить о зарплатах и пенсиях в Горловке.

Как пишет Никита Синицын, какие бы ни были цены, благосостояние человека прежде всего зависит от его доходов и здесь несомненно больше всего не повезло пенсионерам. Так, по данным «Пенсионного фонда ДНР по Горловке» в сентябре 2017 года 43 тысячи пенсионеров или 46%, получали минимальную пенсию, составлявшую тогда 2,600 российских рублей (1106 грн.). Правда с 1 января минимальная пенсия выросла до 2904 рублей или 1236 гривен, но вряд ли пропорция получателей минималки сильно изменилась. Между тем, оплата коммуналки за 2-комнатную квартиру в отопительный сезон составляет 1000 рублей или 425,60 грн., что явно не под силу одиноким пенсионерам. Впрочем, можно воспользоваться субсидией, но все равно пенсия очень маленькая.

Легче живется тем пенсионерам, у кого есть родственники способные выслать денег на банковскую карту, которые можно обналичить в легализованных пунктах обнала за 5% комиссионных, или могут помочь дети, работающие в городе или мотающиеся на заработки.

До войны в Горловке в «цене» были токари, шахтные специальности. Сейчас, в основном, торговых представителей ищут и врачей. Причины очевидные: заводы стоят, рабочие профессии не особо котируются, они в большом количестве не нужны — работать то негде.

Что до доходов других категорий, то вне конкуренции тут пока «контрактники ДНР», получающие 15 тысяч российских рублей (6384 гривны), что правда с учетом профессиональных рисков не так уж и много.

В частном секторе малого бизнеса зарплаты также разные, например, тут вне конкуренции торговые представители с заработком до 20-30 тысяч рублей (8512-12768 гривен), правда, не каждый имеет авто, да и амортизация последнего тоже чего-то стоит.

Что до рядовых продавцов, их зарплата может варьироваться от 7-12 тысяч российских рублей (2979-5107 грн.) в успешном бизнесе, которых в городе, увы, немного, до более реалистичных 4-5 тысяч (1702-2128 грн.)

Реализаторы на рынках получают за выход 100-150 рублей (42,50-64 грн.), а также процент с выручки которой, правда, может и быть те самые 100-150 рублей.

Впрочем, всегда есть возможность ловчить. По информации Синицына, именно за это в «ДНР» задержали теперь уже бывшего начальника отдела здравоохранения Горловки Дениса Таранова. Журналист сообщил и о задержании «пограничников ДНР», которые неплохо «зарабатывали» на блокпосту под Майорском. Правда, после их ареста деньги брать не перестали: пройти без очереди, например, стоит 200 рублей (85 гривен).