Фронтовая Горловка: наиболее интенсивно стреляли на севере

Вечером на окраинах города снова было неспокойно.

О боевых действиях горожане начали сообщать еще днем, но это были, скорее, периодические вспышки активности, а вот после наступления темноты началось… Весь вечер не утихал север. В основном, было слышно стрелковое и крупнокалиберное вооружение, минометы, но иногда город потрясали мощные одиночные «бахи». Также звуки войны доносились со стороны Светлодарской дуги. Кроме того, иногда шумело юго-западное направление, но здесь стреляли меньше.

Сегодня, 27-го мая, с утра уже успел «повоевать» север.