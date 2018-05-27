В Украине отмечают День Святой Троицы

Праздник получил свое название в честь сошествия Святого духа на апостолов.

В воскресенье, 27 мая, христиане отмечают один из главных праздников – День Святой Троицы. В православной традиции праздник отмечается на 50 день после Пасхи, поэтому он также называется Пятидесятницей. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса.

Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» — стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.

Также к Троице принято проводить обряды очищения — от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы — Святому Духу, и называется Духов День.