В Киеве сильнее оказался «Реал»

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.

На поле «Олимпийского» соперники выдали драматическую игру. Первый тайм завершился «всухую», однако это не значит, что моментов не было у команд не было. Мяч побывал в сетке ворот Кариуса, но мгновением ранее судья зафиксировал положение «вне игры». Кроме того, в столкновении с Рамосом травму получил лидер «Ливерпуля» Салах, а вскоре и защитник «Реала» Карвахаль.

После перерыва несколько чудовищных ошибок допустил голкипер англичан, которые и вылились в поражение. В дебюте второго тайма Кариус «подарил» мяч Бенземе и позволил тому открыть счет, но «красным» удалось быстро отыграться (Мане). Затем были два фантастических удара Бейла — первым (через себя) Гарет снова вывел команду вперед, а затем, мощно выстрелив издали, заставил в очередной раз ошибиться вратаря.

3:1 — «Реал» празднует победу в Лиге чемпионов третий (!) год подряд, и в 13-й раз в своей истории, что является абсолютными рекордами.

В Нацполиции сообщили, что серьезных правонарушений во время финала не было, но около 20 человек все же задержали.