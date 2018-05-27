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В Киеве сильнее оказался «Реал»

Воскресенье, 27 мая, 2018

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.

На поле «Олимпийского» соперники выдали драматическую игру. Первый тайм завершился «всухую», однако это не значит, что моментов не было у команд не было. Мяч побывал в сетке ворот Кариуса, но мгновением ранее судья зафиксировал положение «вне игры». Кроме того, в столкновении с Рамосом травму  получил лидер «Ливерпуля» Салах, а вскоре и защитник «Реала» Карвахаль.

После перерыва несколько чудовищных ошибок допустил голкипер англичан, которые и вылились в поражение. В дебюте второго тайма Кариус «подарил» мяч Бенземе и позволил тому открыть счет, но «красным» удалось быстро отыграться (Мане). Затем были два  фантастических удара Бейла — первым (через себя) Гарет снова вывел команду вперед,  а затем, мощно выстрелив издали, заставил в очередной раз ошибиться вратаря.

3:1 — «Реал» празднует победу в Лиге чемпионов третий (!) год подряд, и в 13-й раз в своей истории, что является абсолютными рекордами.

В Нацполиции сообщили, что серьезных правонарушений во время финала не было, но около 20 человек все же задержали.



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