Украина ввела санкции против российских телеканалов и других СМИ

Совет национальной безопасности и обороны на три года ввел санкции против ряда российских СМИ. Полный санкционный список опубликован на сайте президента Украины.
Украина, в частности, ввела санкции против таких юрлиц:
- АО «Первый канал», ОАО «Первый канал. Всемирная сеть»;
- ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО «НТВ-ПЛЮС»;
- ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и входящие в ее структуру каналы «РТР Планета» и «Россия 24″;
- ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда»;
- АО «ТНТ-Телесеть»;
- АО «Москва медиа»;
- АНО «Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь»;
- ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня»;
- ЗАО «Национальная медиа группа»;
- ОАО «Телерадиокомпания Петербург»;
- ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ»);
- АНО «Общественное телевидение России»;
- ООО «Медиа контент»;
- ООО «Промедиа»;
- ООО «Наше радио».
В связи с этим украинские интернет-провайдеры будут блокировать ряд интернет-ресурсов:
- ntv.ru;
- 1tv.com;
- domkino.tv;
- domkino-premium.tv;
- muz1.tv;
- vremya.tv;
- telecafe.ru;
- bober-tv.ru;
- kanal-o.ru;
- poehali.tv;
- katyusha.tv;
- karusel-tv.ru;
- rtr-planeta.com;
- russia.tv;
- vesti.ru;
- tvkultura.ru;
- digitalrussia.tv;
- vgtrk.com;
- mobile.vgtrk.com;
- i-mult.tlum.ru;
- multvkino.tlum.ru;
- 100kwt.com;
- ntvplus.ru;
- tvzvezda.ru;
- tnt-online.ru;
- radiovera.ru;
- россиясегодня.рф;
- sputniknews.com;
- ria.ru;
- rsport.ria.ru;
- 1prime.ru;
- realty.ria.ru;
- riarating.ru;
- inosmi.ru;
- ria.ru/sn;
- nm-g.ru;
- 5-tv.ru;
- ren.tv;
- otr-online.ru;
- wbc.com.ru;
- promedia.ru;
- nashe.ru.
Гордон
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