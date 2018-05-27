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Украина ввела санкции против российских телеканалов и других СМИ

Воскресенье, 27 мая, 2018

Совет национальной безопасности и обороны на три года ввел санкции против ряда российских СМИ. Полный санкционный список опубликован на сайте президента Украины.

Украина, в частности, ввела санкции против таких юрлиц:

  • АО «Первый канал», ОАО «Первый канал. Всемирная сеть»;
  • ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО «НТВ-ПЛЮС»;
  • ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и входящие в ее структуру каналы «РТР Планета» и «Россия 24″;
  • ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда»;
  • АО «ТНТ-Телесеть»;
  • АО «Москва медиа»;
  • АНО «Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь»;
  • ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня»;
  • ЗАО «Национальная медиа группа»;
  • ОАО «Телерадиокомпания Петербург»;
  • ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ»);
  • АНО «Общественное телевидение России»;
  • ООО «Медиа контент»;
  • ООО «Промедиа»;
  • ООО «Наше радио».

В связи с этим украинские интернет-провайдеры будут блокировать ряд интернет-ресурсов:

  • ntv.ru;
  • 1tv.com;
  • domkino.tv;
  • domkino-premium.tv;
  • muz1.tv;
  • vremya.tv;
  • telecafe.ru;
  • bober-tv.ru;
  • kanal-o.ru;
  • poehali.tv;
  • katyusha.tv;
  • karusel-tv.ru;
  • rtr-planeta.com;
  • russia.tv;
  • vesti.ru;
  • tvkultura.ru;
  • digitalrussia.tv;
  • vgtrk.com;
  • mobile.vgtrk.com;
  • i-mult.tlum.ru;
  • multvkino.tlum.ru;
  • 100kwt.com;
  • ntvplus.ru;
  • tvzvezda.ru;
  • tnt-online.ru;
  • radiovera.ru;
  • россиясегодня.рф;
  • sputniknews.com;
  • ria.ru;
  • rsport.ria.ru;
  • 1prime.ru;
  • realty.ria.ru;
  • riarating.ru;
  • inosmi.ru;
  • ria.ru/sn;
  • nm-g.ru;
  • 5-tv.ru;
  • ren.tv;
  • otr-online.ru;
  • wbc.com.ru;
  • promedia.ru;
  • nashe.ru.

Гордон



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