Украина ввела санкции против российских телеканалов и других СМИ

Совет национальной безопасности и обороны на три года ввел санкции против ряда российских СМИ. Полный санкционный список опубликован на сайте президента Украины.

Украина, в частности, ввела санкции против таких юрлиц:

АО «Первый канал», ОАО «Первый канал. Всемирная сеть»;

ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО «НТВ-ПЛЮС»;

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и входящие в ее структуру каналы «РТР Планета» и «Россия 24″;

ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда»;

АО «ТНТ-Телесеть»;

АО «Москва медиа»;

АНО «Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь»;

ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня»;

ЗАО «Национальная медиа группа»;

ОАО «Телерадиокомпания Петербург»;

ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ»);

АНО «Общественное телевидение России»;

ООО «Медиа контент»;

ООО «Промедиа»;

ООО «Наше радио».

В связи с этим украинские интернет-провайдеры будут блокировать ряд интернет-ресурсов:

ntv.ru;

1tv.com;

domkino.tv;

domkino-premium.tv;

muz1.tv;

vremya.tv;

telecafe.ru;

bober-tv.ru;

kanal-o.ru;

poehali.tv;

katyusha.tv;

karusel-tv.ru;

rtr-planeta.com;

russia.tv;

vesti.ru;

tvkultura.ru;

digitalrussia.tv;

vgtrk.com;

mobile.vgtrk.com;

i-mult.tlum.ru;

multvkino.tlum.ru;

100kwt.com;

ntvplus.ru;

tvzvezda.ru;

tnt-online.ru;

radiovera.ru;

россиясегодня.рф;

sputniknews.com;

ria.ru;

rsport.ria.ru;

1prime.ru;

realty.ria.ru;

riarating.ru;

inosmi.ru;

ria.ru/sn;

nm-g.ru;

5-tv.ru;

ren.tv;

otr-online.ru;

wbc.com.ru;

promedia.ru;

nashe.ru.

Гордон