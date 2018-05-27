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Космонавт Александр Волков празднует 70-летний юбилей

Воскресенье, 27 мая, 2018

27 мая 1948 года в Горловке родился будущий летчик-космонавт Александр Волков. 

Окончив в Горловке школу, он поступил в Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков им. Грицевца, где учился до 1970 г. Затем служил в Военно-воздушных силах летчиком-инструктором, а с 1976 года был зачислен в отряд советских космонавтов.

На счету Александра Александровича три космических полета, причем суммарное время в космосе составляет более года — 391 сутки 11 часов 54 минуты. Кроме того, уроженец Горловки дважды выходил в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 минут.

Александр Волков является почетным гражданином Горловки с 1986 года.



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