Жители Старой Николаевки вернулись в свои дома

25 мая Старая Николаевка (ранее населенный пункт назывался Правдовкой) попала под обстрел, в результате чего на территории военного склада произошла детонация боеприпасов и пришлось эвакуировать 20 человек, в том числе 11 детей. В штабе ООС тогда заявили, что обстрел велся из Горловки.

И вот, как сообщил глава ДонОГА Павел Жебривский, жители вернулись домой.

«В Старой Николаевке восстановили все системы жизнеобеспечения: электричество, газ и воду. Пиротехники завершили работу с учетом поселка на наличие взрывоопасных предметов — в жилой зоне изъяли и уже утилизировали 63 фрагмента взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.