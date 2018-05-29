Где отдохнуть летом, чтобы не разочароваться и сколько это стоит

После аннексии Крыма перед многими украинцами встала проблема поиска новых приемлемых мест летнего отдыха. И в первые годы поисков люди нередко испытывали разочарование: инфраструктура многих приморских населенных пунктов оставляла желать лучшего, особенно для любителей комфорта, а цены – ввиду необычайного наплыва людей – существенно подскочили.

Впрочем, бизнес и местные власти довольно быстро сориентировались, и на сегодняшний день выбор вариантов летнего отдыха намного шире, чем был еще пару лет назад. На побережье Черного и Азовского морей каждый год открываются новые отели, улучшается инфраструктура и сервис. А кроме того, туристический бизнес предложил соотечественникам новые направления летнего отдыха. Сайт «Сегодня» попросил специалистов рассказать об особенностях летнего отдыха в разных регионах Украины и сориентировать по ценам.

«Ол инклюзив» по-украински

Политические события последних лет дали мощный толчок развитию украинских курортов на Черном и Азовском морях. Причем там не только появляются новые отели и реконструируются старые, но и качество отдыха, которое они предлагают, год от года повышается.

Как рассказала руководитель отдела «Украина и страны СНГ» туроператора «PanUkraine» Людмила Прус, в последние годы все больше курортных отелей пытаются предоставлять отдыхающим услуги по принципу «все включено». Правда, что касается еды, «ол инклюзив по-украински» – это не турецкое «ешь сколько хочешь и когда хочешь», а в основном трехразовое питание, стоимость которого включена в стоимость проживания. Некоторые отели, кроме трехразового питания, предоставляют бесплатно еще и полдники, другие – бесплатные слабоалкогольные напитки и т.п. Но кроме питания клиенты получают бесплатно множество других услуг, за которые раньше им приходилось доплачивать отдельно. Например, пользование бассейном, сауной, фитнес-залом и спортивным оборудованием (в т. ч. велосипедами), детской комнатой и даже занятия с тренером.

«Отели, работающие по системе all inclusive, стараются включить в перечень максимальное количество бесплатных услуг, чтобы люди чувствовали себя не хуже, чем в той же Турции. Это, конечно, повышает стоимость проживания, но, тем не менее, хорошо, что у нас появились такие предложения. Хотя, конечно, их еще мало», – говорит Людмила Прус.

Цены на проживание в отелях на Черноморском и Азовском побережьях, по словам туроператоров и сотрудников турагентств, растут каждый год. В этом году, по сравнению с прошлым, они поднялись на 10-15 %, а в некоторых случаях и на 20%. Отдых по системе «все включено» обойдется примерно вдвое дороже, чем в другом отеле такого же класса. Однако если посчитать стоимость проживания, питания и доплат – возможно, это окажется даже более выгодным.

Азовское или Черное

Традиционно большинство украинцев предпочитают отдых на Черном море. Оно не такое мелкое, как Азовское, да и индустрия развлечений там более развита. Азовское же раньше предпочитали разве что семьи с детьми. Но в прошлом году внимание к Азовскому морю оказалось повышенным. Это было связано с погодными условиями.

«Из-за погоды в минувшем году Черное море было холодным, купальный сезон там длился максимум полтора месяца, купаться начали только в конце июля. Поэтому многие люди переместились с Черного моря в район Азовского, которое, наоборот, было теплым. Там купальный сезон растянулся в среднем на три месяца. В этом году погода лучше, Черное море уже понемногу прогревается. Но мы также наблюдаем раннее бронирование именно на Азовском море», – рассказывает Людмила Прус.

Кстати, многие новые или реконструированные отели на Черном море в последние годы открывают на своей территории бассейны, где отдыхающие могут купаться даже тогда, когда подводит погода и температура воды в море не располагает к долгим водным процедурам.

В этом году цены на отели среднего уровня и ниже, например, в районе Затоки составят 350-400 грн за человека в сутки без питания. Отели уровня выше среднего в июле-августе будут брать с человека от 550 грн и выше без питания. Стоимость 2-3 разового питания практически в любом курортном заведении в этом году обойдется человеку примерно в 200-250 грн в сутки.

Николаевская область меняет статус, а Херсонская – ракурс

Отдых на черноморском побережье Николаевской области, в частности в районе Коблево, всегда отличался довольно демократичными ценами. Но в последнее время (после 2015 года) здесь появилось и появляется много новых отелей элитного класса и такого же уровня цен. Практически в каждом таком отеле есть открытые бассейны, сауны, спортзалы, анимационные программы для детей и тренировки для всех возрастов. Сутки отдыха в таком отеле обойдутся от 1000 грн. с человека.

А вот в Херсонской области решили развивать не только прибрежную инфраструктуру, но сделать привлекательной для отдыхающих всю область. По словам туроператоров, местные власти уделяют большое внимание развитию туризма в области. В последнее время здесь открывается много новых экскурсионных маршрутов. Цены в херсонских отелях стартуют от 500-600 грн. в сутки за одного человека в отеле среднего уровня.

Не морем единым

С наступлением сезона отпусков многие украинцы в последнее время устремляются не на юг, а на Запад. Особенно те, кому недостаточно валяться целыми днями на пляже, а хочется отдохнуть более активно.

«Если раньше Карпаты и Закарпатье были в основном зимними курортами, то сегодня тенденция меняется. Там активно развивается инфраструктура летнего отдыха, так что они становятся круглогодичными курортами», – рассказывает Людмила Прус.

Открываются новые туристические объекты в районе Шацких озер. И даже в тех районах, которые не могут похвастаться обилием водоемов, туристический бизнес находит способы устроить отдыхающим «пляжный отдых». В частности, многие отели открывают летние бассейны, чаны с минеральной водой. Если есть возможность, предлагают отдыхающим и процедуры в термальных источниках. Для детей – купание в бассейнах с пресной водой (а взрослым – с минеральной) и услуги аниматоров.

Кроме того, поскольку Западная Украина традиционно привлекает любителей активного отдыха, чуть ли не каждый отель предлагает отдыхающим всевозможные пешие и автобусные экскурсионные маршруты. Растет популярность и веломаршрутов, которые также становятся «изюминкой» летнего отдыха на Западной Украине.

Отдых в среднем туристическом отеле в Западной Украине обойдется этим летом в 300-350 грн. с человека. Но это, как правило, с одноразовым питанием (с завтраком). Хотя и в Западной Украине появляются отели, которые пытаются работать по системе «все включено». Стоимость отдыха на таком курорте – от 570 грн. в сутки с человека в отеле среднего класса и 700-800 грн. – в отеле класса «4 звезды».

В частности, на систему «ол инклюзив» переходят большинство отелей возле термальных источников. Трехразовое питание, посещение источников, бассейнов с чистой водой, экскурсии, пользование остальными сервисами – все это для отдыхающих бесплатно. Сутки в таком отеле обойдутся уже в две тысячи.

Одновременно расширяется сеть отелей и баз отдыха, где клиентов вообще не обещают кормить. Стоимость проживания в таких заведениях – 200-250 грн. в сутки, что вполне посильно для украинцев даже и небольшим достатком. А готовить еду они могут самостоятельно на кухнях, которые оснащены всем необходимым.

По сравнению с прошлым годом отдых на Западной Украине подорожал не так сильно, как в приморских областях, но все-же – плюс 10-12%. Прежде всего к росту цен привело подорожание продуктов питания и коммунальных услуг.

«Дикарей» у нас больше «организованных отдыхающих»

Большинство украинцев до сих пор предпочитают отдыхать внутри страны «дикарями», то есть не прибегая к помощи турагентств. Хотя в 2015 и 2016 годах, когда курс доллара резко вырос, увеличилось и число «организованных» отдыхающих. Кто-то не смог позволить себе отдых за границей, другие консультировались, куда можно поехать, если не в Крым. Но с 2017 года продажи туров по Украине снова пошли на спад.

По мнению директора сети турагентств «Поехали с нами» Олега Кулика, развитие внутреннего туризма тормозится из-за ряда факторов. Во-первых, далеко не все отельеры готовы сотрудничать с туроператорами и турагентствами, предпочитая искать постояльцев своими силами. Во-вторых, многие приморские отели не подключены к системам бронирования, что создает технические проблемы для долгосрочного сотрудничества. Некоторые позволяют себе нарушать договоренности, от чего страдает репутация турагентств и туроператоров.

Одним словом, туристический бизнес, познакомившийся с заграничными стандартами, считает, что культура ведения бизнеса внутри страны оставляет желать лучшего. Отмечая при этом, что в Западной Украине эта культура выше и проблемные ситуации там возникают реже, чем в приморских регионах.

Но, пожалуй, более существенная причина популярности «дикого» отдыха – экономическая. Люди вынуждены экономить, а потому ищут пусть менее комфортное, зато дешевое жилье в частном секторе.

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