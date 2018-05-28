Фронтовая Горловка: на Троицу больше было слышно исходящих

В воскресенье горловчане сообщали о боях на протяжении всего дня.

Ранним утром минометные обстрелы фиксировались в районе Зайцево, а позднее здесь же применялись гранатометы и стрелковое.

Около полудня с интервалом в 1-2 минуты поочередно прогремели несколько мощных «бахов».

После обеда неспокойно было на западных окраинах города, а интенсивно стрелять начали, как обычно, вечером. По словам местных жителей, сначала были слышны «тяжелые минуса». После того, как стемнело боевые действия активизировались на севере и юго-западе Горловки. Стрелковое и крупнокалиберное вооружение чередовалось с тяжелыми «бахами» практически до полуночи.

Сообщали о боях и жители Донецка, которые фиксировали бои в стороне Марьинки и Красногоровки, Спартака, Авдеевки и Ясиноватой. Также продолжались они под Докучаевском и на востоке от Мариуполя.